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07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan İstanbulluların tıklım tıklım doldurduğu Riva merkez plajı havadan görüntülendi

Sıcaktan bunalan İstanbulluların tıklım tıklım doldurduğu Riva merkez plajı havadan görüntülendi

Drone görüntüler

Kalaba Alabalık Engelli Vatandaş Yaz Mevsimi 

-Engelli rampası
-Röportajlar
-Plajdan detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Plajdaki engelli parkuru sayesinde engelli vatandaşlar denizin keyfini çıkarabiliyor- Sıcak havalardan bunalan Beykozlular Riva Merkez Plajına akın etti İSTANBUL

- İstanbul’da sıcak hava ve nem bunaltınca vatandaşlar plajlara akın etti. Vatandaşların tıklım tıklım doldurduğu Riva Merkez plajı havadan görüntülendi.Beykoz Belediyesi tarafından plajda yapılan engelli parkuru sayesinde, engelli vatandaşlar yanlarındaki refakatçiler eşliğinde denizin keyfini çıkarabilmesi de vatandaşlardan tam not aldı. Beykoz’daki Riva Merkez Plajı, bu yaz mevsiminde yine Beykozlular tarafından en çok tercih edilen yerlerden biri oldu. Sıcak havalardan bunalan Beykozluların akın etmesiyle Riva Merkez Plajı doldu taştı. Denize girerek serinleyen vatandaşlar burada aileleriyle ya da arkadaşlarıyla güzel vakit geçiriyor. Beykoz Belediyesi tarafından yaz çalışmalarının yapıldığı plaj, vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi.
Plaja gelen vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek adına plaj içi ve çevresinde alt yapı, sert zemin, duvar, tel çit, kaldırım, temizlik, ot temizliği ve çevre düzenlemeleri yapıldı. Denize girmek isteyen vatandaşları daha rahat edebilmeleri için plaja yeni 10 adet bay, 10 adet bayan duş, 7 adet bay, 7 adet bayan soyunma kabini ile 2 adet engelli tuvaleti, 11 adet bayan ve 9 adet erkek tuvaletinin yer aldığı 210 metrekarelik ortak alan kazandırıldı. Ayrıca denizin keyfini çıkarmak isteyen engelli vatandaşları da düşünen Beykoz Belediyesi, yaptığı engelli parkuru ile vatandaşlara hizmet veriyor. Engelli vatandaşlar burada girişten sahile kurulan rampayla akülü ya da tekerlekli araçlarıyla denize ulaşarak, refakatçileri eşliğinde denizin keyfini çıkarabiliyorlar. Vatandaş Abdulkadir Yusufoğulları, “Güzel buldum, engelli parkuru çok güzel. Soyunma kabinleri duşa kabinler gayet çok güzel. Teşekkür ediyoruz, emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.
Plajdaki engelli parkuru hakkında konuşan Fırat Erişkin, “Gayet güzel buldum. Bir tek burada var, başka yerde yok” diye konuştu.
Öte yandan tıklım tıklım dolan plaj havadan görüntülendi.Görüntülerde plajdaki kalabalık ve serinlemeye çalışan vatandaşlar görülüyor.
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