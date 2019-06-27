Sıcaktan bunalan inekler gölde serinliyor

-Gölde ineklerin genel ve detay görüntüsü

-Parkta yatan vatandaştan görüntü

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( MERSİN - ÖZEL)- Mersin’de hava sıcaklıklarının artmasıyla kuş cenneti civarında otlayan inekler, göle girerek, Taşucu sahilinde ise tatilciler denize girerek serinliyor MERSİN



- Mersin’in Silifke ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla kuş cenneti civarında otlayan inekler, göle girerek, Taşucu sahilinde ise tatilciler denize girerek serinliyor. Silifke’nin Kurtuluş ve Hurma Mahallelerinde büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin göl kenarına otlaması için bıraktığı inekler sıcakların tavan yapması ile birlikte göle girerek serinliyor. Sabahın erken saatlerinde göl kenarına otlaması için bırakılan inekler güneşin dik geldiği ve sıcakların arttığı saatlerde otlamayı bırakarak gölün içine giriyor. Uzun süre göl suyuyla serinleyen inekler daha sonra tekrar otlamak için karaya çıkıyor. Tatilciler ise havanın sıcak olması nedeniyle denizden çıkmıyor. Şehir merkezinde ise vatandaşlar serin park yerlerinde dinleniyorlar. Büyükbaş hayvan üreticisi Mustafa Genç, sıcakların artmasıyla hayvanların serinlemek için kendini göle attığını ifade ederek, "Yaz sıcaklarının arttığı bu günlerde insanlar gibi hayvanlarda sıcaklardan bunalıyor. Bizler klimalı ortamlarda oturup serinlerken hayvanlarımız da otladığı gölün kenarından suya girerek serinliyorlar. Bu sıcaklar devam ederse bu tür görüntüleri sürekli burada görebiliriz. Sadece büyükbaş hayvanlarımız değil, köpeklerimizde sürekli göle girerek serinlemeye çalışıyor” dedi.

Tatilciler Bekir Yalçın ve Zeynep Demirtaş ise hava sıcaklığının arttığı Silifke’de denize girerek serinlemeye çalıştıklarını belirttiler. Öte yandan, sıcaklar Silifke şehir merkezinin boşalmasına neden oldu. İmkanı olanlar yaylara ve deniz kenarına giderken, imkanı olmayan vatandaşlar ise parklardaki banklara yatarak zamanını geçirmeye çalıştı.

