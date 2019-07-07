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07 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve

Sıcaktan bunalan hayvanlara buzlu meyve

- hayvanat bahçesinin drone ile görüntüsü

İsaf Hayvan Hayvanat Bahçesi Irak 

-- babunların buzla beslenmesi
-- ayıların buzla beslenmesi
-- tapirlerin buzla beslenmesi
-- vatandaşlarla röportaj
-- çocukla röportaj

( BURSA - ÖZEL)-Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi havadan görüntülendi BURSA

- Bursa Büyükşehir Belediyesi hayvanat bahçesinde sıcaktan bunalan hayvanlar buzlu meyve kokteylleriyle serinliyor. Hava sıcaklığının yüksek nemle birlikte 30 dereceyi bulduğu Bursa’da hem insanlar hem hayvanlar olumsuz etkileniyor. 206 bin metrekare alana kurulu, 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı, 150 bin yer örtüsü bitkisi ve 121 tür ile yaklaşık bin 200 hayvana ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nin sevimli misafirleri babun, ayı ve tapirler, sıcaklarda buzlu meyve kokteylleri ile besleniyor. Hayvanat bahçesinde çalışan görevliler özel olarak hazırladıkları buzlu meyveleri hayvanların yaşama alanına bırakarak serinlemelerini sağlıyor. Hayvanat bahçesini ziyaret eden vatandaşlar, hayvanların buzlu meyve ile beslenme saatine denk geldikleri için kendilerini şanslı hissettiklerini söylediler.
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