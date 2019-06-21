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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan hayvanlar suda serinliyor

Sıcaktan bunalan hayvanlar suda serinliyor

Hayvanların gölette serinlemesi

Büyükbaş Hayvanlar Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-Büyükbaş hayvanların nehre sokulması
-Hayvanlardan genel detay
-Çoban Muhammed Kanşıray Röp.

( MUŞ )- Hava sıcaklığının 32-33 dereceye ulaştığı Muş’ta, hayvanlar suya sokularak serinletiliyor MUŞ

- Muş’ta havaların iyice ısınması nedeniyle bunalan büyükbaş hayvanlar, nehir ve göletlerde serinletiliyor. Hava sıcaklığının 32-33 dereceye ulaştığı Muş’un Kardeşler köyünde sıcaktan bunalan hayvanlar, suya sokularak serinletilmeye çalışılıyor. Sıcaktan bunalan hayvanları suya sokan çobanlar, 2-3 saat boyunca hayvanları suda tutuyor. Kardeşler köyünde çobanlık yapan Muhammed Kanşıray, hayvanları serinletmek için suya getirdiğini söyledi.

Sıcaktan bulanan hayvanları suya soktuklarını belirten Kanşıray, “Hayvanlar suya girerek 2-3 saat suda kalıyorlar. Her gün suya giriyorlar. Havalar artık iyice ısındı” dedi.
(UU-MSA-Y)
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