Sıcaktan bunalan hayvanlar suda serinliyor

-Büyükbaş hayvanların nehre sokulması -Hayvanlardan genel detay -Çoban Muhammed Kanşıray Röp.
( MUŞ )- Hava sıcaklığının 32-33 dereceye ulaştığı Muş’ta, hayvanlar suya sokularak serinletiliyor MUŞ
- Muş’ta havaların iyice ısınması nedeniyle bunalan büyükbaş hayvanlar, nehir ve göletlerde serinletiliyor. Hava sıcaklığının 32-33 dereceye ulaştığı Muş’un Kardeşler köyünde sıcaktan bunalan hayvanlar, suya sokularak serinletilmeye çalışılıyor. Sıcaktan bunalan hayvanları suya sokan çobanlar, 2-3 saat boyunca hayvanları suda tutuyor. Kardeşler köyünde çobanlık yapan Muhammed Kanşıray, hayvanları serinletmek için suya getirdiğini söyledi.
Sıcaktan bulanan hayvanları suya soktuklarını belirten Kanşıray, “Hayvanlar suya girerek 2-3 saat suda kalıyorlar. Her gün suya giriyorlar. Havalar artık iyice ısındı” dedi. (UU-MSA-Y)
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