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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan hayvanlar derede serinletiliyor - GAZİANTEP

Sıcaktan bunalan hayvanlar derede serinletiliyor - GAZİANTEP

- Dere kenarında yıkanmayı bekleyen koyunlar - Hayvan sahibi ve çocukları tarafından koyunların derede sabunlu suyla yıkanması - Derede yıkanan koyunların sudan çıkışı - Koyun sahibinin konuşmasıGAZİANTEP - Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde hayvan sahipleri ve çobanlar, sıcak havadan bunalan koyunlarını derede serinletiyor.

Sudan Hayvan 

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