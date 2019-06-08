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08 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli serinliği Haberi

Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli serinliği Haberi

Havuzda serinleyen çocuklardan detaylar

-Çocukların röportajları
-detay görüntüler

( ŞANLIURFA -ÖZEL)- Çocuklar süs havuzlarında serinliyor ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da sıcak havadan bulanan çocuklar, yasak ve tehlikeli olmasına aldırış etmeden süs havuzlarına girerek serinledi. Hava sıcaklığının gölgede 38 dereceye kadar yükseldiği Şanlıurfa'da, sıcaktan bunalan çocuklar, yasak olmasına rağmen süs havuzlarına girerek serinledi. Bazılarının elbiseyle girdiği süs havuzunda serinleyen çocuklar, daha sonra parktaki çim zemine uzanarak kurulanmaya çalıştı. Şanlıurfa’nın çok sıcak olduğunu ifade eden çocuklar, serinlemek için yetkililere seslenerek, mahallelerinde havuz yapılmasını istedi.
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