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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli serinliği

Sıcaktan bunalan çocukların tehlikeli serinliği

Çocukların suya girişi

Çalışan Çocuklar Şelale Bild Kullar 

-Şelaleden atlayışları
-Suda tehlikeli hareketler
-Şelaleden genel detaylar
-röportaj
-Genel detaylar

( MUŞ -ÖZEL) MUŞ

- Muş’ta sıcaktan bunalan çocuklar, dere ve çaylarda tehlikeli şekilde serinlemeye çalışıyor. Muş’ta sıcak havanın etkisini arttırmasıyla dere ve çaylarda serinlemeye çalışan çocuklar, tehlikeye aldırış etmiyorlar. Okulların tatil olmasıyla birlikte tatile gidemeyen çocuklar, Kale Mahallesi’ndeki çayda serinleyip şelaleden atlıyorlar. Havaların çok sıcak olmasından dolayı evde bunaldığını ve derede serinlemeye çalıştığını söyleyen çocuklardan Hasan Rençber, “Dışarısı çok sıcak olduğu için evde bunalıyoruz. Buraya gelip serinlemeye çalışıyoruz. Çok tehlikeli olduğunu bildiğimiz halde yine de geliyoruz, çünkü hava çok sıcak. Günde bir defa buraya gelip 2-3 saat yüzüp eve dönüyoruz. Yüzerken şelaleden de atlıyoruz. Burası güzel. Okullar tatil olduğu için yapacak bir şey yok. Bizim için güzel tatil oluyor” dedi.

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