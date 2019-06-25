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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda yüzerek serinledi

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzunda yüzerek serinledi

Çocukların süs havuzunda yüzmesi

Yüzme Hava Sıcaklıkları 

-Vatandaşın köpeğe sus içirmesi
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- İstanbul Beyoğlu’nda sıcaktan bunalan çocuklar Taksim’deki süs havuzunda yüzerek serinledi. İstanbul’da hava sıcaklıklarının artmasıyla sıcaktan bunalan çocuklar, Taksim Gezi Parkı’ndaki süs havuzunda yüzerek serinledi. Park içerisindeki havuzda yüzen ve oyunlar oynayan çocuklar, çevredekilerin ilgi odağı oldu. Suda birbiriyle şakalaşarak oynayan çocuklar, vatandaşların uyarmasının ardından havuzdan çıkarak parktan uzaklaştı. Öte yandan Taksim Meydanı’nda köpeğini gezdiren İbrahim Kurt isimli vatandaş, sıcaktan etkilenen köpeğine pet şişeden su içirdi. Suyu içen köpeğin keyifli anları ise izleyenleri gülümsetti. (ÖY-
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