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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinledi İzle

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarında serinledi İzle

Süs havuzu ve çocukların suda görüntüsü

Yüzme Küçük Çocuk 

-Çocukların suda yüzmeleri
-Çocukların eğlenmeleri ve sıcak olduğunu söylemeleri

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da aşırı sıcaklardan bunalan çocuklar serinlemek için çareyi kent merkezindeki süs havuzlarında arıyor. Kent genelinde etkili olan sıcak hava nedeniyle gölge ve serin yerleri tercih eden vatandaşların yanı sıra küçük çocuklarda suyu tercih ediyor. Parklarda bulunan süs havuzlarına giren çocuklar serinlemeye çalışıyor. Kimisinin elbiseleriyle girdiği süs havuzunda ki çocuklar süs havuzlarındaki elektriğe aldırış etmeden yüzüyor. Hava sıcaklığının 40 dereceye kadar çıktığı Adıyaman’da süs havuzunda serinleyen çocuklar, havanın çok sıcak olduğu için suya girdiklerini ifade etti.

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