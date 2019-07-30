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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarına akın etti

Sıcaktan bunalan çocuklar süs havuzlarına akın etti

İki çocuğun su fıskiyesinde eğlenirlerken görüntülenmesinden detay

Cenin 

-Su fıskiyesinin üstüne çıkıp su ile eğlenen çocuğun görüntüsünden detay
-Su fıskiyesine giren çocuklardan biri olan Burak Atmaca röportajından detay
-Suya girip serinlemeye çalışan küçük çocuğun görüntüsünden detay
-Yeğenini suyun içerisinden çıkarmaya çalışan bir kadının görüntüsünden detay

( BATMAN -ÖZEL) BATMAN

- Hava sıcaklığının 45 derecenin üstünde seyrettiği Batman'da çocuklar, kavurucu sıcaklardan süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışıyor. Batman'da hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde sıcaklardan bulanan çocuklar, süs havuzlarına akın etmeye başladı.
Yüzme havuzu eksikliği nedeni ile süs havuzlarına giden çocuklar, kavurucu sıcaklardan suya girerek serinlemeye çalışıyor. Tehlikeli olmasına süs havuzlarına giren çocuklar, bir yandan serinlerken diğer yandan da gönüllerince eğleniyor. Süs havuzuna giren çocuklardan 10 yaşındaki Burak Atmaca, havaların çok sıcak olduğunu, süs havuzlarına girerek serinlemeye çalıştıklarını söyledi.

Atmaca, "Havalar çok sıcak. Biz de bu suya girerek serinlemeye çalışıyoruz. Annemiz, babamız izin vermiyor ama ne yapalım. Biz de suya girerek serinlemeye çalışıyoruz. 90 gün tatilimizi böyle değerlendiriyoruz” dedi.

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