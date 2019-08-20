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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan çocuklar nehirde doyasıya eğlendi İzle

Sıcaktan bunalan çocuklar nehirde doyasıya eğlendi İzle

- Çocukların köprü üzerinden suya atlaması

Yüzme Yarış Hava Sıcaklığı Kullar 

- - çocukların yüzmesi
- - çocukların suda yarışması
- - Genel detaylar
- - yüzen çocuklardan Eyüp türkmen röp.

( MUŞ - ÖZEL) MUŞ

- Muş’ta aşırı sıcakların etkisini göstermesiyle bunalan çocuklar, Karasu Nehri’nde tehlikeye aldırış etmeden serinlemeye çalışıyor. Muş’ta kavurucu hava sıcaklığı devam ediyor. Hasköy ilçesine bağlı Koç köyünde sıcaktan bunalan çocuklar, Karasu Nehri üzerinden geçen köprüden tehlikeli bir şekilde suya atlıyor. Hayvanlara bakan ve tarlada çalışırken sıcaktan bunalan çocuklar, günün 2-3 saatini suda geçirdiklerini ifade ettiler. Havaların çok sıcak olduğunu ve sıcaktan bunaldıklarını ifade eden çocuklardan Eyüp Türkmen, “Hava çok sıcak, bir yandan tarlada çalışıyoruz. Serinlemek için de Karasu Nehri’ne giriyoruz. Suda da hem serinliyoruz hem de eğleniyoruz. Okullar tatil olduğu için evde de yapacak bir iş olmadığı için sıcak hava nedeniyle suya giriyoruz. Bizde suya girmekten keyif alıyoruz” dedi.

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