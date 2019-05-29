Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan çocuklar cami avlusunda serinliyor

Sıcaktan bunalan çocuklar cami avlusunda serinliyor

çocukların serinlemesi

Hava Sıcaklığı Şelale 

-şelaleden detay
-çocuklardan detay

( ŞANLIURFA -ÖZEL)- Sıcaktan bunalan çocuklar şelaleye giysileriyle girdi ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da sıcak havadan bunalan çocuklar tehlikeye rağmen süs havuzlarında ve cami avlusunda yer alan şelalede serinliyor. Türkiye'nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'da hava sıcaklığı 37 dereceyi gördü. Hava sıcaklığından bunalan çocuklar tehlikeli olmasına rağmen süs havuzlarına ve cami avlularında yer alan şelalelere girerek serinliyor. “Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır” uyarılarına aldırış etmeden süs havuzlarında serinleyen çocuklar, sıcaktan bunaldıkları için havuzlarda serinlediklerini söyledi.


İlgili Foto Galeriler
FETÖ'nün Okulunda Gizli Oda BulunduFETÖ'nün Okulunda Gizli Oda Bulundu
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Kuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi AçıldıKuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi Açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı