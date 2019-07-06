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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan atlar buzlu meyvelerle serinletiliyor - HATAY

Sıcaktan bunalan atlar buzlu meyvelerle serinletiliyor - HATAY

- Antakya Atlı Spor Kulübü - Kulüpteki atların yıkanması - Atları serinletmek için soğuk meyve yedirilmesi - Binicilik antrenörü Nur Alageyik ile röportajSıcaktan bunalan atlar buzlu meyvelerle serinletiliyorHATAY (AA) - Hava sıcaklığının zaman zaman 40 dereceye kadar yükseldiği Hatay 'da, Antakya Atlı Spor Kulübü bünyesindeki atlar buzlu meyvelerle serinletiliyor.Kulüp bünyesinde bulunan 15 ata, antrenörleri gözetiminde karpuz, elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan buzlu meyve kokteylleri hazırlanıyor. Hayvanlar ayrıca her gün düzenli olarak soğuk suyla yıkanıyor.Binicilik antrenörü Nur Alageyik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz aylarında atların sağlığına daha çok dikkat ettiklerini söyledi.

Atları serinletmek için yoğun çaba gösterdiklerini anlatan Alageyik, ''Kulübümüzdeki atlar oldukça değerli. Sağlıkları açısından kışın sudan uzak tuttuğumuz atlarımızı yaz aylarında sıklıkla yıkıyoruz. Atlarımızı hazırladığımız karpuz, elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan buzlu meyve kokteyli ile serinletiyoruz.'' ifadesini kullandı.

Muhabir Sudan Uttu 

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