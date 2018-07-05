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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan Adıyamanlılar kafelerde buharlı vantilatörlerle serinliyor

Sıcaktan bunalan Adıyamanlılar kafelerde buharlı vantilatörlerle serinliyor

Meyve ve sebzelerden görüntü

Market Muhabbet 

-Fiskelerden görüntü
-Manav reyonundan görüntü
-Serinlemeye çalışan market müşterileri
-Kafelerde oturan vatandaşlar
-Fiskeler ve fantilatörlerden görüntü
-Vatandaş Duygu Demir- RÖP
-Vatandaş Ece Bulgu- RÖP
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Bunaltıcı sıcakların hakim olduğu Adıyaman'da iş yerleri buharlı vantilatörler ile serinletiliyor ADIYAMAN

- Hava sıcaklığının 41 dereceyi gördüğü Adıyaman’da, sıcaktan kaçan vatandaşlar soluğu buharlı vantilatörlerin olduğu ortamlarda alıyor. Hava sıcaklığının 41 dereceyi gördüğü Adıyaman’da, vatandaşlar çarşı merkezine sıcaktan dolayı akşamüzeri çıkmayı tercih ediyor. Gölge yerleri, klimalı ortamları ve fıskiyeli tercih eden vatandaşlar, aynı zamanda serinlemek için dondurma gibi soğuk yiyecek ve içecekleri de tüketmeyi ihmal etmiyor. Mesire alanlarında ve ya park gibi bölgelerde ağaç gölgelerinde zaman geçiren vatandaşlar aynı zamanda yakınlarıyla bir araya gelerek uzun uzun muhabbetler kuruyorlar. Kent merkezinde faaliyet gösteren bazı marketlerde bulunan meyve ve sebzeler kurulan su püskürtme fıskeleriyle sıcaktan korumaya çalışılıyor. (CK-SD-
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