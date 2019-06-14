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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Sıcaktan bunalan Adanalıların imdadına yağmur yetişti

Sıcaktan bunalan Adanalıların imdadına yağmur yetişti

Yağmurda kaçan vatandaşlar

-Şemsiyesiyle yürüyenler
-Trafikten genel görüntü

( ADANA -ÖZEL) ADANA

- Adana’da akşam saatlerinde başlayan yağmur, sıcaktan bunalan vatandaşların imdadına yetişti. Adana’nın merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, uzun süredir etkili olan sıcak havaların serinlemesini sağladı. Tedbirli davranan vatandaşlar şemsiyeleriyle dışarı çıkarken, bazı vatandaşlar ise iş yerlerinin saçaklarının altına sığındı. Zaman zaman şiddetini artıran yağmur, trafikteki sürücülere de zor anlar yaşattı.
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