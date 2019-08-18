Sıcakta bunalanlar Hazar Gölü'nde serinliyor...Plajlar havadan görüntülendi İzle

-VATANDAŞLARIN SUYA GİRMESİ

-HAZAR GÖLÜ

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( ELAZIĞ )- Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü kenarında kurulan plajlar, sıcak havanın da etkisi ile yoğun ilgi görüyor ELAZIĞ



- Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü kenarında kurulan plajlar,sıcak havanın da etkisi ile yoğun ilgi görüyor. 3 tarafı sularla çevrili yarım ada konumundaki Elazığ'da göl kenarlarında kurulu bulunan plajlar, sıcak havanın da etkisini sürdürmesiyle ziyaretçilerin uğrak yeri oluyor.Keban Baraj Gölü'ndeki yüzer havuzun yanı sıra en çok tercih edilen yerlerden biri durumunda olan Sivrice İlçesinde bulunan Hazar Gölü'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.Son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle gölde serinlemeye Elazığ dışında bölge illerden de gelenler serin sularda hem yüzüyor hemde bedava sayılacak tatilin keyfini çıkartıyor. İki ada ve saklı kenti bulunan Hazar Gölü çevresindeki plajlarda şezlong, şemsiye ve duş gibi hizmetler ücretsiz verilirken, tatilciler sadece araçla girişte 10 TL gibi bir ücret ödüyor. "Burası doğu için güzel bir yer" Çok sıcak olduğu için göle geldiklerini ifade eden Mümtaz Çınar, “Çok güzel sevdik buraları asıl kaldığımız yer Fransa oradan izine geldik. Sıcaklıklar 40-45 derece dün de Tunceli’ye gitmiştik orada güzeldi. Bugünde çocukları alıp buraya geldim. Güzel bir tesis yapmışlar sıcaklıkları suda geçiriyoruz” dedi.

Malatya’dan gelen Cafer Acar ise, “Çocukları aldık bir hafta kaçamak yapalım dedik. Çocuklarla beraber geldik. Suya girip çıkıyoruz. Burası doğu için güzel bir yer inşallah daha güzelini yaparlar"diye konuştu.

Hazar gölünün bir çok şehrin ortak noktası olduğuna da değinen Acar, burada yapılacak her çalışmanın Hem Malatya hem Diyarbakır, hem de Elazığ için güzel olacağını kaydetti.



