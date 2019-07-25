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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sıcaklıkların bunalttığı kuşlar su kenarlarına akın ediyor Haberi

Sıcaklıkların bunalttığı kuşlar su kenarlarına akın ediyor Haberi

kuşların yuvalarından detaylar

Yarış Hava Sıcaklığı Hayvan 

-su içme halleri
-vatandaş röportajı

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Kırşehir’de 30-35 dereceye kadar çıkan sıcak hava, insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Kırşehir'de aşırı sıcak havada bunalan kuşlar serinleyebilmek için süs havuzlarına akın ediyor. Hava sıcaklığının 30-35 dereceye kadar ulaştığı şehir merkezinde, sıcak havadan etkilenen güvercinler Ahi Çarşısı'ndaki süs havuzuna akın etti. Güvercinler, serinleyebilmek için birbirleri ile yarıştı. İnsanların özellikle yaz aylarında 3-4 litre su tüketmek zorunda olduğunu ifade eden Kırşehirliler, kışın olduğu gibi yaz aylarında hayvanların hem serinlemesi hem de karnını doyurmaları için duyarlı olunması gerektiğini söyledi.

Meteoroloji İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Kırşehir'de hava sıcaklığının artarak devam etmesinin tahmin edildiği öğrenildi.
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