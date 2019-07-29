Sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde olduğu kentin pazarlarında serinleten sistem

--Şanlıurfa’da semt pazarları su püskürtülerek serinletiliyor

-Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül konuşması

-Pazardan görüntüler

-Su püskürtme sisteminden detaylar

-Genel detaylar



( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa’da semt pazarlarında püskürtmeli ŞANLIURFA



- Türkiye’nin en sıcak illerinin başında yer alan Şanlıurfa’da, pazar alışverişi için dışarı çıkan vatandaşlar kurulan püskürtme sistemi ile serinletilmeye çalışılıyor. Hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde olduğu kentte, klimalı ortamlardan ayrılmak istemeyen vatandaşlar gündüzleri mecbur kalmadıkça sokağa çıkmayı tercih etmiyor. Vatandaşların sıcak havadan etkilenmemesini isteyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ise, kentteki bir semt pazarına soğuk su püskürtme sistemi kurdu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilk olarak Ulubatlı Mahallesi Semt Pazarı’nda hayata geçirilen su püskürtme sistemini yerinde inceleyerek, vatandaşlarla ve pazar esnafıyla bir araya geldi. Vatandaşların sıcak havada sıcaktan mağdur olmamaları için su püskürtme sistemi kurduklarını belirten Beyazgül, "Şanlıurfa’da sıcaklardan en fazla etkilenenlerden bazıları pazar esnafı ve pazara gelen vatandaşlarımız, 45 derece sıcaklıkta sabahtan akşama kadar pazarda çalışmak veya alışveriş yapmak kolay değil. Belediye olarak soğuk su püskürten sistemimizi bir pazarımıza kurduk ve olumlu dönüşler aldık. İnşallah tüm pazarlarımıza aynı sistemi kuracağız. Pazar esnafımızın ve vatandaşlarımızın memnun olduğunu gördük. Ayrıca bu sistem sayesinde esnafımızın ürününü de korumuş olduk" diye konuştu.

Semt Pazarı Dernek Başkanı Hacı Keser de, pazarlarda kurulan su püskürtme sisteminden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

