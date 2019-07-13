Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemenin yolunu aradı

Sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemenin yolunu aradı

Havuza giren çocuklardan görüntü

Ebeveyn Gölgeli Uttu 

-Vatandaşlardan görüntü
-Güneşlenen çocuklardan görüntü
-Kitap okuyan vatandaşlardan görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’da aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar serinlemenin yolunu aradı. Kimi süs havuzlarına girip serinlemeye çalışırken kimi de gölgelik alana sığınarak sıcaklardan kurtulmaya çalıştı. Diyarbakır'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklardan bunalan vatandaşlar, kendilerini dışarı attı. Kimi çocuğunu alıp Sur ilçesinde bulunan tarihi Anzele suyuna giderken kimi de kitabını alarak Dicle Nehri kenarındaki kafelerin yolunu tuttu. Sıcaklardan bunalıp çocuklarını Anzele suyuna götüren Abbas Elpahan, çocuklarının sıcaklık nedeni ile evde kalmak istemediğini kendisinin de onları Anzele'ye getirdiğini söyledi.

Çocuklarını havuza getirdiğini belirten Elpahan, “Çocuklarım sıcak olduğunu ve evde kalmak istemediklerini söyledi, ben de onları Anzele'ye getirdim. Diyarbakır'da havuz sıkıntısı çekiyoruz. Anzele parkındaki su olumsuz, yetkililere çocuklar için havuz yapılması çağrısında bulunuyoruz ebeveynler olarak'' dedi.
(RK-YRT-
İlgili Foto Galeriler
En İlginç Ebeveyn Tipleri - 4En İlginç Ebeveyn Tipleri - 4
En İlginç Ebeveyn Tipleri - 3En İlginç Ebeveyn Tipleri - 3
En İlginç Ebeveyn Tipleri - 2En İlginç Ebeveyn Tipleri - 2
En İlginç Ebeveyn TipleriEn İlginç Ebeveyn Tipleri
İhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktıİhanet Gecesinin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı
PKKnın Mühimmatları Ele GeçirildiPKKnın Mühimmatları Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı