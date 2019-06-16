Sıcaklardan bunalan çocuklar süs havuzlarına koştu Haberi

-kafalarına şişe ile su döken çocuklar

-sıcaktan bunalan çocukların park havuzunda keyifli anları

-elbiseleri ile birlikte serinlemeye çalışan çocuklar

-çocuklarla röportaj

-görüntü detayı



( BATMAN Sıcaklardan bunalan çocuklar süs havuzlarına koştu BATMAN



Batman'ın Gercüş ilçesinde yüzme havuzu olmadığından aşırı sıcaklara dayanamayan çocuklar, kentin ortasındaki süs havuzuna girip serinlemeye çalıştı. Gercüş’te yaz aylarında artan sıcaklıklara dayanamayan çocuklar Bağlarbaşı Mahallesi Kazım Koyuncu Bulvarı’nda bulunan park havuzuna girdi. Çocuklar gönüllerince serinlerken bir yandan da havuzun etrafında uzanarak güneşlendi. Havuzda eğlenceli anlar geçiren çocuklar, havaların sıcak olmasından dolayı süs havuzlarına girdiklerini söyledi.



Çocuklar, kentte havuz olmadığını ve serinlemek için başka bir çarelerinin olmadığını belirterek yetkililerden ilçeye havuz yapmalarını istedi.

