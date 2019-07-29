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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sıcaklardan bunalan çocuklar köy meydanındaki su oluğunda serinliyor İzle

Sıcaklardan bunalan çocuklar köy meydanındaki su oluğunda serinliyor İzle

sıcaktan bunalan çocukların köy çeşmesi oluğunda yüzmesi

Yüzme Yaz Sıcakları 

-Röportaj
-Detaylar

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat’ta köylerde yaz sıcaklarından bunalan çocuklar köy çeşmelerinin oluğuna girerek serinlemenin keyfini yaşıyor. Yaz mevsimiyle birlikte sıcak havanın etkisini göstermesi vatandaşları farklı şekilde serinlemeye sevk ediyor. Kimi vatandaşlar deniz ve havuzları tercih ederken kimileri de yaşadıkları yerlerdeki su kaynaklarını değerlendiriyor. Yozgat’ın merkeze bağlı Yazpınar köyündeki çocuklar serinlemek için çareyi köy çeşmelerinde buluyor. Yaz tatillerini köylerinde geçiren çocuklar saman atıp köy işlerinde büyüklerine yardımcı olduktan sonra köy çeşmelerinin oluklarındaki soğuk suda yüzerek hem serinliyor hem de günün yorgunluğunu atıyorlar. Sıcak havalarda serinlemek için köy çeşmelerindeki olukları tercih ettiklerini söyleyen çocuklar “Sıcak havalarda en büyük eğlencemiz köy çeşmesinin oluğunda yüzmek. Biz Yozgat’tan köyümüze yaz tatili için geldik. Büyüklerimizle saman attık ve köy işlerini yaptık sonra da çeşmenin oluğuna geldik hem yüzüyoruz hem de serinliyoruz” dediler.
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