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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sıcaklar arttı, vatandaşlar süs havuzuna koştu

Sıcaklar arttı, vatandaşlar süs havuzuna koştu

Havuzun içi ve kalabalık

İftar Vakti Kalaba Alabalık 

-Abdurrezak Baykan adlı vatandaşın konuşması
-İki vatandaşın konuşması
-Caminin içi ve dışı

( SİİRT - ÖZEL) SİİRT

- Hava sıcaklığının son günlerde arttığı ve termometrelerin 34 dereceye kadar yükseldiği Siirt’te vatandaşlar süs havuzlarına ve camilere akın etti. Hava sıcaklığının Ramazan ayının son günlerinde artmaya başladığı ve termometrelerin 34 dereceyi gösterdiği Siirt’te sıcaktan bunalan vatandaşlar, süs havuzları ve klimalı camilere akın etti. Ramazan ayının son günlerinin mevsimin en sıcak aylarına denk gelmesi nedeniyle ciddi anlamda etkilendiklerini aktaran Abdurrezzak Baykan, sıcaklardan kaçarak camilere sığındıklarını kaydetti.
Babudarp Camisi’nin avlusunda bulunan küçük havuzun serinlemek için ideal olduğunu ifade eden Baykan, iftar vaktine havuz suyuna ellerini ve ayaklarını koyarak bir nebze de olsa rahatladıklarını aktardı. (SD-MP-Y)
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