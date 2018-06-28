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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sıcaklar arttı bunalanlar kendini gölgeye attı

Sıcaklar arttı bunalanlar kendini gölgeye attı

Bingöl'de sıcak hava detayları

Hava Sıcaklığı Gölgeli 

-vatandaşlardan detaylar
-Röportajlar

( BİNGÖL ) BİNGÖL

- Bingöl’de hava sıcaklığının 34 dereceyi bulmasıyla, vatandaşlar park ve bahçelere akın etti. Türkiye genelinde sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Bingöl’de termometreler 34 dereceyi gösterdi. Sıcak havadan bunala vatandaşlar ise serinlemek ve ferahlamak için gölgelik olan ve parklara yoğun ilgi gösterdi. Bunun yanında bazı vatandaşlar çeşmede başını yıkarken bazıları ise, şemsiye ile güneşten korunmaya çalıştı. Özellikle yaşlı ve hastaların belirli saatlerde dışarı çıkması gerektiğini belirten vatandaşlardan Orhan Bozukluhan, “Havalar çok sıcak, dayanılacak gibi değil. Mevsim değişikliği nedeniyle insanlar bunalıma girdi. Kışımız kurak geçtiği gibi. Yaz aylarımız da bu şekilde giderse kurak geçecek. Bunaltıcı bir hava var ve vatandaş serin mekanları tercih ediyor. Ama bu günleri de atlatırız. Kentteki sıcaklık 34-36 dereceye kadar ulaştı, daha bu sıcaklığın artacağını biliyoruz. Özellikle yaşlılarımız, hastalarımız, gerekmedikçe sokağa çıkmasınlar. Evlerinde ve belirli saatlerde dışarı çıksınlar” dedi.
Ramazan ayının serin ve yağışlı geçtiğini aktaran Yusuf Özden ise, “Ama Ramazan biter bitmez sıcak havalar etkisini göstermeye başladı.
Bunaltıcı bir hava hakim” şeklinde konuştu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğini tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 1-3 derece santigrat artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenmektedir” denildi. (YA-CK-
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