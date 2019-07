-Gölgeye sığınan hayvanlardan detay

( DENİZLİ - ÖZEL) "Sıcak havalar hayvanları insanlardan daha fazla etkiliyor"- Veteriner hekim yapan Mustafa Kemal Keysan hayvan sahiplerini sıcak havalara karşı uyararak:- "Hayvanlar sıcak havalarda 24 saatin üzerinde su içmedikleri zaman hayatlarını kaybedebilir" DENİZLİ



- Denizli’de veteriner hekimlik yapan Mustafa Kemal Keysan, sıcak havaların insanlar kadar hayvanları da olumsuz etkilediğini ve hayvanların özellikle insanlardan daha fazla terlediğini kaydederek, “Hayvanlar sıcak havalarda 24 saatin üzerinde su içmedikleri zaman hayatlarını kaybedebilir. Sıvı tüketimine daha fazla ihtiyaç duyan evcil hayvanlar için su kabında taze su bulundurulması gerekiyor” dedi.

Keysan, Denizli’de artan aşırı sıcaklık insanlar kadar hayvanları da etkilediklerini belirtti.

Keysan yaz aylarında hayvan sahiplerine uyarılarda bulunarak dikkat edilmesi gerekilenleri anlattı. Hayvanların insanlar kadar sıcak havalarla mücadele edemedikleri vurgusunda bulunan Keysan, “Sıcakla bizim kadar kolay mücadele edemeyen hayvanlar toprak ısısının yükselmesi ile artan haşereler ile de savaşmaya çalışıyor. Bit ve pireden korunmak için düzenli aşılamaya dikkat edilmeli. Hayvanların dillerinden terlemesi solunumu ve kalp atışını hızlandırarak kötü sonuçlara neden olabiliyor. Yaşlı, kısa ve beyaz tüylü hayvanlar genç hayvanlara göre sıcaklıktan daha fazla etkileniyor. Günlük egzersizleri ise sabah erken saatlerde ya da öğleden sonra güneş ışınlarının dik gelmediği saatlerde yaptırılması gerekiyor. Bu sıcak havalarda biz sıcağa maruz kaldığımızda klima, duş gibi şeylere baş vuruyoruz ama hayvanların böyle bir imkanı olasılığı yok. O yüzden hayvanlarda özellikle evde yalnız bıraktığımız ve ya dışarıda yanımızda gezdirdiğimiz hayvanlarda sıcaklığa çok dikkat etmeliyiz” dedi.

“Kısa tüylü özellikle beyaz tüylü hayvanlara dikkat!” Hayvanların dillerinden terlediğinden dolayı kalp atış hızlarının arttığını vurgulayan Keysan şunları söyledi: “Hayvanların derilerinde de ter bezleri vardır ama bizler kadar aktif değildir. Genelde dillerinden terlerler, sıcak havalarda solunum sayısı artar buna bağlı olarak kalp atış hızlarında artış görülür bu yüzden kısa tüylü özellikle beyaz tüylü hayvanlarımızı dışarıda gezdirirken güneşin en sıcak olmadığı zamanlarda gezdirmemiz gerekiyor. Profesyonellerin yaptığı tıraş çözüm olabilir ama her zaman değil” diye konuştu.

“Sıcaklardan en çok etkilenenler yaşlı hayvanlar yaşlı kediler” Sıcak hayvanlardan en çok etkilenen hayvanlar ve özellikleri hakkında da bilgiler veren Keysan, “Kediler çok suyu seven hayvanlar değillerdir bu yüzden çok azı suyu sever, köpekler daha çok suyu seven hayvanlardır. Hayvanlarımızı sadece serinletmek amaçlı bir duşa sokup çıkartabiliriz. Her gün banyo yaptırıyorsak da şampuan kullanmamamız bu açıdan çok önemlidir. Sıcaklardan en çok etkilenenler yaşlı hayvanlar yaşlı kediler, çok tüylü kediler, kısa burunlu köpekler ve yaşlı köpekler çok etkilenir. Bunlarda dikkat edeceğimiz konular yaşlı köpeklerimizi çok yormamak, günlük egzersizleri illaki yapacaklar günde 30-45 dakika gibi bir yürüyüş makuldür” şeklinde konuştu.

“Sulu gıdalar tüketmeliler” Keysan, hayvanların sıcak havalarda 24 saatin üzerinde su içmediklerinde hayatlarını kaybedebildiklerine dikkat çekerek, “Sıcakta su kaybı çok olduğu için daha sulu gıdalarla beslemek her zaman daha iyidir, kuru mamayı ıslatabiliriz, her zaman önünde taze bir su bulundurmalıyız. Bunların dikkat edileceği nokta taze kemiklerle beslenmesi lazım yada bunları çok iyi muhafaza edip taze bir şekilde buzluktan çıkardığımız gibi hayvanlara vermemiz lazım. Bit pire kene baya bir artmış durumda toprak ısısının yükselmesiyle bunlar bir artışa sebep oluyor. Bunlardan hayvanları korumamız için parazit uygulamalarının düzenli olması lazım. Yaz aylarında ayda bir maksimum iki ayda bir parazit uygulamalarının yapılması lazım, bit pirenin neden olduğu anemilerden ancak böyle koruyabiliriz” diye konuştu.

