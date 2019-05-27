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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sıcak havadan bunalan vatandaşlar denize koştu Haberi

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar denize koştu Haberi

Denize girenler

Irak 

-Güneşlenen vatandaş
-Röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece'de sıcak havadan bunalan vatandaşlar, kendilerini Marmara Denizi'nin serin sularına bıraktı. Yetkililer tarafından yapılan uyarıların ardından sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıkarak 30 derecelere yaklaştı. Havaların sabah saatlerinden itibaren ısınmasıyla vatandaşlar Menekşe Plajı'na koştu. Bazı vatandaşlar Marmara Denizi'nin serin sularına girerken kimi vatandaşın ise güneşlendiği görüldü.
Bir vatandaş serinlemek için sulara girdiğini ifade ederken, sıcakların yarın da yüksek derecelerde seyretmesi beklendiği öğrenildi.
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