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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Sıcak havada bunalınca soluğu oto yıkamacı da aldı İzle

Sıcak havada bunalınca soluğu oto yıkamacı da aldı İzle

Oto yıkamacıdan detay

Kamera Cep Telefonu Yok Artık 

-Parklardaki insanlardan detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde sıcaktan bunalan bir genç çareyi oto yıkamada buldu. Oto yıkamacıdan kendisini ıslatmasını isteyen genç çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. İnegöl'de sıcak havalardan bunalan gencin bulduğu yöntem yok artık dedirtti. Sıcak havadan bunalan genç soluğu bir oto yıkamacı da aldı. Oto yıkamacıdan kendisini tazyikli suyla yıkamasını isteyen genç çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Genci kırmayan oto yıkamacı da araç yıkarken kullandığı hortumla genci yıkamaya başladı.
Vatandaş ise o anları cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydetti.

Yok Artık Hakkında
Bundan böyle en şaşırtıcı bilimsel gelişmeleri, en gizemli tarihi olayları ve en enteresan keşifleri sizlerle paylaşacağız. "Yok Artık" Her cumartesi 16.00’da Beyaz Tv’de...
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