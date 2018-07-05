Sıcak havada "beyaz cennet" keyfi - DENİZLİ - Pamukkale'den detay ve genel görüntüler - Pamukkale'yi ziyaret eden vatandaşlar - Turistlerden görüntülerSıcak havada "beyaz cennet" keyfi - Pamukkale, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarına rağmen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyorDENİZLİ (AA) - UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, sıcak havaya rağmen "beyaz cenneti" görmekten vazgeçmiyor.Pamukkale, eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresinde antik kentleriyle her mevsim turistlere ev sahipliği yapıyor.Dünyanın dört bir yanından Denizli 'ye gelen turistler, sıcak havaya aldırış etmeden Pamukkale'ye adeta akın ediyor. Travertenlerde güneşlenen ve sıcak suda şifa arayan bazı turistler ise cep telefonlarıyla öz çekim yaparak bu anı ölümsüzleştiriyor. Bazıları da doğal güzelliklerin fotoğrafını çekiyor.Birçok ziyaretçi vücutlarına sürdükleri çamurla güneşleniyor, kimileri de çocuklarıyla travertendeki sularda eğlenceli dakikalar geçiriyor.Çinli Aishi Chun, Pamukkale'ye ilk kez geldiğini belirterek, beyaz travertenlerin eşsiz bir güzellikte olduğunu söyledi.
Denizli Turistik Otelciler Derneği Başkanı (DENTUROD) Murat Şen ise "beyaz cennet"e dünyanın her yerinden turistlerin geldiğini söyledi.
Turistlerin Pamukkale'den keyif aldığını dile getiren Şen, "Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine rağmen yerli ve yabancı turistler sıcaklığa aldırış etmeden Pamukkale'ye akın ediyor. Pamukkale'ye 4 mevsim ziyaretçi akını var." dedi.