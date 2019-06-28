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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor - ŞANLIURFA

Sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor - ŞANLIURFA

- Termometreden detay - Sulama kanallarında yüzen çocuklardan görüntüler - Suya atlayan çocuklar - Sulama kanalından detaySıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor - Şanlıurfa 'da 40 dereceyi aşan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar, gölgelik alan ve parklarda serinlemeye çalışıyor - Kırsal mahallelerde çocuklar tehlikeye aldırmadan sulama kanallarında serinlediŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'da 40 dereceyi aşan sıcak hava bunaltıyor.Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü kentler arasında bulunan Şanlıurfa 'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.Sıcaklardan bunalan bazı vatandaşlar, gölgelik alanlara sığındı. Hava sıcaklığının 42 derece olduğu kentte halk serinlemek için tarihi Balıklıgöl çevresindeki parkları ve yeşil alanları tercih etti. Kentteki bazı çocuklar ise süs havuzlarında, kırsal mahallelerdekiler de tehlikeye aldırmadan sulama kanallarında serinledi.

Gölgeli 

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