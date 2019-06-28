Sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor - KİLİS Haberi
- Sıcak havadan korunmak için gölge alana giden insanlardan detaylar - Yüzerek serinlemeye çalışan çocuklardan detaylarSıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor - Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis 'te 40 dereceyi aşan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar, gölgelik alan ve parklarda serinlemeye çalışıyor - İslahiye'de hayvan sahipleri ve çobanlar, sıcaklardan bunalan koyunlarını derede serinletiyorGAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis 'te 40 dereceyi aşan sıcak hava bunaltıyor. - Kilis Kilis 'te bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanları dinlenmeyi tercih ederken, bazıları da havuzda serinlemeye çalıştı.Meteoroloji yetkilileri bölgede etkili olan sıcak havanın gelecek günlerde azalarak mevsim normallerine düşmesinin beklendiğini bildirdi.
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