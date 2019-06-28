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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor - KAHRAMANMARAŞ

Sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor - KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş 'taki su parkından detaylar - Çocukların kaydırak ve havuzlarda eğlenmesi detayları - Şehit ailelerin ücretsiz hizmet veren işletme sahibiyle röportajGAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Kilis'te 40 dereceyi aşan sıcak hava bunaltıyor. - Kahramanmaraş Kahramanmaraş 'ta 40 dereceyi bulan sıcakta özellikle çocuklar kentteki tek su parkına gelerek serinlemeye çalışıyor.İşletme sahibi Emin Köşoğlu, 12 yıl önce kente hizmet etmek amacıyla açtıkları tesise hava sıcaklarının artmasıyla ilgi olduğunu belirtti.
Köşoğlu, şehit ailelerine ücretsiz hizmet verdiklerini vurgulayarak, "Ailelerimizin çocukları rahatlıkla gelebilirler. Onları burada ağırlamaktan onur duyarız." dedi.
Abdussamet Uğur da serinlemek için arkadaşlarıyla su parkına geldiklerini belirtti.

Şehit Şehit Aileleri Irak 

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