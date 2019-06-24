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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Sıcak Hava Balonu Kalabalığa Daldı

- Sıcak Hava Balonu Kalabalığa Daldı

Kaza anları

( MİSSOURİ ) - Sıcak hava balonu kalabalığa daldı MİSSOURİ

Sosyal Medya Sıcak Hava Balonu Seydim Kalaba Trol 


- ABD’deki Hannibal şehrinin kuruluşunun 200’üncü yıl kutlamalarında bir sıcak hava balonu kontrolden çıkarak kalabalığa çarptı. ABD’nin Missouri eyaletinin Hannibal şehrinin kuruluşunun 200’üncü yıl kutlamalarında bir sıcak hava balonu etkinlikleri izleyenlerin arasına savruldu. Çığlıklar atarak kaçan insanlar, sıcak hava balonundan son anda kurtuldu. Cumartesi günü yaşanan kazanın görüntüleri, kazazedelerin sosyal medya hesaplarında paylaşmasıyla viral oldu. Görüntülerde balonun içindeki sürücünün, kalabalığı el kol hareketleriyle ikaz ettiği gözlendi. Görgü tanıklarından Stephanie Haught kaza anında çok korktuğunu söyleyerek, “Ölebileceğimi sandı. Eğer dikkat ederseniz bizi uyarmaya çalışıyordu. Balonu erken fark ederek çocuklarımı alıp kaçtım, eğer fark etmeseydim bize de çarpacaktı” diye konuştu.

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