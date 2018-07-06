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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Sıcak hava balonu, hava muhalefeti nedeniyle sürüklendi (2) - DENİZLİ

Sıcak hava balonu, hava muhalefeti nedeniyle sürüklendi (2) - DENİZLİ

- Sıcak hava balonu, hava muhalefeti nedeniyle sürüklendi - Sürüklenen hava balonunun görüntüsüSıcak hava balonu, hava muhalefeti nedeniyle sürüklendi - Pamukkale'den 11 yolcusuyla havalanan sıcak hava balonu, rüzgar nedeniyle kent merkezindeki boş bir arsaya indiDENİZLİ (AA) - Pamukkale'den 11 yolcusuyla havalanan sıcak hava balonu, hava muhalefeti nedeniyle sanayi bölgesine iniş yaptı.Özel bir firmaya ait sıcak hava balonu, 11 kişiyle travertenlerin hemen altındaki otopark bölgesinden havalandı.Yaklaşık 1 saat "beyaz cennet" üzerinde gezinen balon, rüzgar nedeniyle kent merkezine doğru sürüklendi.Pilot, içerisinde 11 yolcunun olduğu balonu Sümer Mahallesi 3. Sanayi bölgesindeki boş bir arsaya sorunsuz şekilde indirdi.Turistler, minibüslerle konakladıkları otellere gönderildi.Öte yandan, balonun sanayi bölgesine inişi bir cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Görüntülerde, sıcak hava balonunun sanayi üzerinde yavaşça alçalarak iniş yapması görülüyor.

Sıcak Hava Balonu Cennet Cep Telefonu Hava Muhalefeti Muhalefet 

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