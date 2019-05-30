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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sıcak hava asfaltı eritti - DENİZLİ

Sıcak hava asfaltı eritti - DENİZLİ

- Denizli - Antalya karayolunda asfalt erimesi detayı - Karayolundan araçların geçişi - Hararet yapan araçlar - Sedat Demirdüzen konuşma - Halil İbrahim Sarıtaş konuşma Denizli 'de sıcak hava asfaltı eritti - Mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sıcaklıkları Denizli - Antalya kara yolunun bazı bölümlerinde asfaltın erimesine neden olduDENİZLİ (AA) - Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Denizli 'de bazı yollarda asfaltın erimesi, sürücülere zor anlar yaşatıyor.Kentte mevsim normallerinin 7 - 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı 35 dereceye ulaştı.Sıcak hava nedeniyle Denizli - Antalya kara yolunun Cankurtaran mevkisi ile bazı ilçe yollarında asfalt eridi.Asfaltın eridiği bölgelerde yolun kayganlaşması nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor.Trafik ekipleri, kontrol noktalarında sürücüleri dikkatli olmaları için uyarıyor.Karayolları ekipleri de erime yaşanan bölgede asfalt üzerine kum dökerek önlem alıyor.Şehir merkezinde ise vatandaşlar günü kapalı alanlarda, park ve bahçelerde geçirmeye çaba gösteriyor.Öte yandan kent genelindeki hastanelere 4 kişinin sıcak çarpması şikayetiyle başvurduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.Manisa'dan Antalya istikametine doğru giderken otomobili hararet yapan Sedat Demirdüzen gazetecilere yaptığı açıklamada, mayıs ayında olmalarına rağmen aniden artan sıcaklığın asfaltı eritmesinin şaşırtıcı bir durum olduğunu söyledi.

Kale ilçesine doğru gittiğini belirten Halil İbrahim Sarıtaş da sıcak hava nedeniyle mola vermek zorunda kaldığını ifade etti.

Hava Sıcaklığı Hastane Kapalı Alan Hava Sıcaklıkları Trol 

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