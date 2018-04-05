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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sıcak hava - ANTALYA

Sıcak hava - ANTALYA

- Denize girenlerden detay - Turistlerden detay - Turistlerle röportaj - Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girdiANTALYA (AA) - Antalya 'da hava sıcaklığının yükselmesiyle vatandaşlar sahillerde gezdi, denize girdi.Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü Kemer ilçesinde, güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti. Kemer Halk Plajı'nda bazı vatandaşlar deniz kenarında güneşlendi, turistler denize girdi.Almanya'dan kız kardeşiyle tatile gelen Azerbaycan asıllı Samaya Polev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dinlenmek için Kemer'i tercih ettiklerini söyledi.

Antalya 'da havanın çok güzel olduğunu ifade eden Polev, "Türkiye çok güzel. Tekrar gelmeyi düşünüyoruz." dedi.
Ankara'dan gelen Gülay Altınışık (54), yaşamayı çok sevdiğini belirterek, "Denizin keyfi çok güzel. İş için Kemer'e geldik. Bir fırsatını bulup, güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Doğa ve deniz burada iç içe." diye konuştu.

Hava Sıcaklığı Muhabir Güneşli Hava Kız Kardeş Güneşli 

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