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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
- Sibirya’da 3 Milyon Hektar Orman Kül Oldu

- Sibirya’da 3 Milyon Hektar Orman Kül Oldu

Sibiryadaki yangından detay

( SİBİRYA ) - Sibirya’da 3 milyon hektar orman kül oldu SİBİRYA

Afet Bölgesi Gesi Orman Yangını Şiddetli Rüzgar Trol 


- Rusya’nın Sibirya bölgesinde 6 gün önce çıkan yangın nedeniyle 3 milyon hektarlık orman kül oldu. Rusya’nın Sibirya bölgesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalelerine rağmen 6 gündür hız kesmeden devam ediyor. Yangının söndürülmesi için yoğun çaba sarf edilirken şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, Ural ve Volga bölgelerine kadar ulaştı. Yangın nedeniyle birçok orman canlısı telef olurken yerleşim alanları da tehdit altında. Rusya Sağlık Bakanlığı, duman zehirlenmesi ihtimaline karşı afet bölgesindeki kasabalara maske gönderdi. Yangının ulaştığı köyler ise Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri tarafından tahliye edildi. Havadan müdahale ile desteklenen çalışmalara rağmen yangının söndürülememesi vatandaşların büyük bir kampanya başlatmasına neden oldu. Gönüllüler, Sibirya’daki orman yangınının söndürülmesi için görevli ekipler ile beraber çalışıyor. Yağmur yağmazsa söndürülemeyecek Rus basınına demeç veren Sibirya’daki Krasnoyarsk Bölgesi’nin Valisi Aleksandr Uss, çıkan yangın nedeniyle bölgedeki doğal hayatın tehdit altında olduğunu ve bölge ikliminin bu yangından etkileneceğini ifade etti.
Uss, yangın söndürme çalışmalarında 12 ton su taşıma kapasitesi olan Be-200 tipi uçaklar ile müdahale edildiğini fakat çabaların yeterli olmadığını söyledi.

Yangının söndürülmesi için büyük çaba sarf edildiğini artık tek çarenin yağışlar olacağını ifade eden bölge valisi, yağmur yağmaması halinde yangını uzun bir süre kontrol edemeyeceklerini sözlerine ekledi.
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