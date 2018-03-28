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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Siber dolandırıcılık' operasyonu - İSTANBUL

'Siber dolandırıcılık' operasyonu - İSTANBUL

"Siber dolandırıcılık" operasyonu - İSTANBUL - Operasyon anı polis kamerası - Şüphelilerin adliyeye sevki - Örgütsel dökümanların sergilenmesi İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonu - "Kredi danışmanlık şirketi" adı altında faaliyet yürüten ve çok sayıda kişiyi dolandırarak 1 milyon 800 bin lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 70 şüpheliden 47'si tutuklandıİSTANBUL (AA) - İstanbul merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonunda gözaltına alınan 70 şüpheliden 47'si tutuklandı. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin "kredi danışmanlık şirketi" adı altında reklam verip başvuran herkese belirli bir ücret karşılığında 18 bankanın herhangi birinden kefilsiz kredi çektirebileceğini vadederek dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Ekipler, şebekenin mevcut yöntemle yaklaşık 5 bin kişiyi, 1 milyon 800 bin lira dolandırdığını belirledi.Söz konusu çalışma kapsamında, 2 Mart'ta İstanbul , İzmir ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 70 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 87 diz üstü bilgisayar, 8 tablet bilgisayar, 161 cep telefonu, 160 sim kart, 14 harddisk ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 47'si tutuklandı, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Polis Kamerası Tablet Bilgisayar Cep Telefonu Dolandırıcılık 

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