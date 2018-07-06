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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
- Shannon Şelalesi’nden video çekmek için atlayan 3 youtuber öldü

- Shannon Şelalesi’nden video çekmek için atlayan 3 youtuber öldü

arkdaşlarının açıklamalarından ifadeler

( TORONTO ) TORONTO

Sosyal Medya Youtube Özgürlük Şelale Gesi 


- Kanada’nın Britanya Kolumbiyası bölgesindeki Shannon Şelalesi’nden atlama videosu çekmeye çalışan 3 youtuber’ın öldüğü öğrenildi. Kanada’nın Britanya Kolumbiyası bölgesindeki Shannon şelalesinden atlama videosu çekmeye çalışan Ryker Gamble, Alexey Lyakh ve Megan Scraper isimli 3 youtuber’ın öldüğü öğrenildi. Polis, High O Life isimli Youtube kanalının üyeleri ve sosyal medya hesaplarında 1 milyondan fazla takipçileri olan youtuberların şelalenin uç noktasına kadar yüzdüklerini ve yaklaşık 30 metre yukarıdan aşağıya düştüklerini ifade etti.
Youtuberların arkadaşları ise High On Life isimli Youtube sayfasından paylaştıkları videoda “Şuan içinde olduğumuz acıyı tarif edecek doğru bir cümle yok” ifadelerini kullanarak, hayatını kaybeden Ryker Gamble ve Alexey Lyakh daha önce özgürlük üzerine yazdığı bir yazıyı paylaştı. Paylaşılan yazıda, “Yaşanan anın içinde olmak nasıl bir duygudur? Sadece burada ve şimdinin anın içinde olarak yaşanan anı deneyimlemek. Geçmişten gelen her yükten ya da gelecekten gelen her türlü tedirginlikten arınmak. Sadece yaşadığın anı kontrol edecek kadar özgür olmak” ifadeleri yer aldı.
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