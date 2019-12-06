Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
SGK’yı 5 milyon zarara uğrattıkları iddiasıyla 31 kişi tutuklandı

SGK’yı 5 milyon zarara uğrattıkları iddiasıyla 31 kişi tutuklandı

Şüpheliler adliyeye sevk edilirken

Alışveriş Sağlık Raporu Emeklilik Polis Ekipleri Kamu Görevlileri 

-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ )- Aralarında doktor ve kamu görevlileri de var TEKİRDAĞ

- Tekirdağ il merkezli olarak 3 ayrı ilde düzenlenen operasyonda olmayan hastalara ilaç yazarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nu 5 milyon liranın üzerinde zarara uğrattığı tespit edilen 49 kişi gözaltına alındı. Aralarında doktor, ilaç mümessili, eczacı kalfası ve hastane çalışanlarının yer aldığı 49 kişiden 31 kişi tutuklandı. Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (Tekirdağ KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları soruşturmada hasta olmayan şahıslara piyasa değeri yüksek olan ilaçları reçete eden, para karşılığı sağlık raporu veren şahıslara yönelik olarak Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde görevli doktor ve diğer kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin sağlık kurulu raporu talebinde bulunan kişilere emeklilik, ÖTV indirimi, ve çalıştıkları iş yerlerinde pozisyon değişikliği gibi nedenlerle para karşılığı sağlık raporu verdiği tespit edildi. Yapılan soruşturmada çok sayıda şahsın hasta temini için aracılık ettiği ve para alışverişinin aracılar üzerinden yapıldığını belirleyen polis ekipleri soruşturma süresince olmayan hastalar adına reçete düzenlenerek SGK’nın 5 milyon liranın üzerinde zarara uğratıldığını belirlendi. Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen yakalama kararlarının ardından gözaltına alınan toplam 49 şüpheli Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 49 kişiden 31'i tutuklanırken 3 kişi savcılıktan 15 kişi ise adlı kontrol şartı ile serbest kaldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı