SGK 1,5 yıl sonra 'yersiz ödeme' dedi ve 23 bin 989 lira borç çıkarttı

-Sevim Bekler ile röp



( TOKAT )- Tokat’ta eşinden boşandıktan sonra vefat eden annesinden yetim, babasından ise ölüm geliri ve aylığı bağlanan Sevim Bekler, 1.5 yıl sonra yersiz ödeme yapıldığı gerekçesi ile tebliğ edilen 23 bin 989 liralık borç ile şok yaşadı TOKAT



- Tokat’ta eşinden boşandıktan sonra vefat eden annesinden yetim, babasından ise ölüm geliri ve aylığı bağlanan Sevim Bekler, 1,5 yıl sonra yersiz ödeme yapıldığı gerekçesi ile tebliğ edilen 23 bin 989 liralık borç ile şok yaşadı. Tokat’ta eşinden boşandıktan sonra oğlu ile birlikte yaşamaya başlayan Sevim Bekler (55) SGK’ya yetim maaşı bağlanması için başvurdu. 1988 yılında trafik kazasında hayatını kaybeden babası Mehmet Bekler’den ölüm geliri ve aylığı ile 2007 yılında hayatını kaybeden annesi Rabia Bekler’den Bağkur ödemesinden dolayı yetim aylığı bağlandı. Bekler, yaklaşık 1.5 yıl sonra SGK’dan gelen yersiz ödeme yapıldığı gerekçesi ile geri istenen 23 bin 989 liralık borç ile şok yaşadı. 23 bin 989 lira borç ödemesi için maaşından aylık olarak kesilmeye başlayan Bekler, kredi çekerek ev aldığı için zor günler yaşadığını kaydetti.

Ölüm aylığı bağlanmasında kendi hatasının olmadığını ileri süren Bekler, mağduriyetinin giderilmesini beklediğini söyledi.



1,5 yıl sonra SGK’dan gelen evrakla şok yaşadı Bekler, “Eşimden 2017 yılında boşandım. SGK’ya 1988 yılında trafik kazasında ölen babamın SGK’dan, 2007 yılında ölen annemin de Bağ Kur maaş almak için başvurdum. Memurlar evrakları inceleyerek maaş alabileceğimi söylediler. Görevlinin yanında ayrılırken babamın kazadan mı vefat ettiğini sordular. Kazadan vefat ettiğini söylediğimde bir evrak verdiler bir resmi kuruma gönderdiler. Evrakları doldurup Ankara’ya gönderdik. Babam ile annemin maaşı bağlandı, ayrıca babamdan kaza sigortası olarak bir para bağlandı. Yaklaşık 1.5 yıl sonra SGK’dan gelen kağıtta 23 bin 989 lira yersiz ödeme şeklinde bir ceza geldi. O anda başımdan sanki kaynar sular döküldü çok şaşırdım. Bu kadar parayı nasıl ödeyeceğim diye korktum. SGK’ya giderek neden böyle olduğunu sordum. Bana arada böyle memur yanlışlık yapabildiğini , yersiz ödeme yapıldığını söylediler. Daha sonra babamdan aldığım kaza sigortasından bağlanan maaşı kestiler, annemden babamdan maaş almaya devam ediyorum. Ama 23 bin 989 lira aldığım maaşlardan her ay kesiliyor. Kesinti olduktan sonra annem ve babamdan elime geçen maaş bin 800 lira. Bu maaşa güvenerek kredi çekerek ev almıştım. Bin 500 lira kredi ödüyorum. 300 lira maaştan kalan ve oğlumun aldığı 400 lira nafaka olmak üzere 700 lira ile geçinmeye çalışıyoruz. Bu anlamda çok mağdurum oldum Devlet büyüklerinden SGK’dan bu sorunun çözülmesi için yardım bekliyorum” dedi.

Bekler’in itirazı üzerine SGK’dan yapılan açıklama SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünden Sevim Bekler’e gönderilen evrakta ise şu bilgilere yer verildi: Kurumumuzdan 4715819 sigorta sicil numaralı müteveffa babanız Mehmet BEKLER’den dolayı 9/58501 nolu dosyadan adının ölüm geliri ve 3/229775 nolu dosyadan da ölüm aylığı ödenmekte olup yapılan araştırmada ; Müteveffa anneniz Rabia BEKLER’den dolayı da 4-1/b (Bağ-kur) kapsamında yetim aylığı aldığınız tespit edilmiştir; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihi olan 2008 yılı Ekim ayı başından sonra vefat eden sigortalıların hak sahiplerine Kanunun 33 üncü maddesi gereği ölüm sigortasından aylık, 20’inci maddesi hükmü gereği ise ölüm geliri bağlanmaktadır. Diğer taraftan, Kanunun 54 üncü maddesinde birden fazla dosyadan gelir, aylık veya gelir ve aylığa hak kazanılması durumunda; "5510 sayılı Kanunun geçici 7 maddesi göre, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce birden fazla dosyadan gelir veya aylık alınması durumunda bu Kanunun yürürlük tarihinden sonra yeni dosyadan gelir veya aylık alınmasına hak kazanılması durumunda yeni bağlanacak dosyadaki gelir ve aylık miktarı da dahil olmak üzere mukayese yapılarak en düşük miktarlı dosya kapsamdan çıkarılır. "Hükmü amirdir. Yukarıda anılan Kanun hükmü gereği tarafının iki dosyadan aylık ödenebileceği için babanızdan dolayı 3/229775 nolu dosyadan üçüncü dosya olması nedeniyle aylığınız kesilerek yersiz olarak ödenen 21.05.2017-28.12.2018 süresi 23.989,03-TL borçta herhangi bir hata bulunmamaktadır”

