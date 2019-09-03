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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Şezlongların arasından çıkan yavru caretta carettalar şaşırttı Haberi

Şezlongların arasından çıkan yavru caretta carettalar şaşırttı Haberi

Kaplumbağaların denizle buluştuğu anlar

( MUĞLA ) MUĞLA

Deniz Kaplumbağaları Yumurta Meclis Üyesi Caretta Caretta Yavru Caretta 


- Muğla'nın Bodrum ilçesinde şezlongların arasında yumurtalarından çıkan yavru caretta carettalar şaşkınlığa neden oldu. Nesli tükenme tehlikesinde olan kaplumbağaların imdadına vatandaşlar yetişti. Turgutreis’de bulunan Gün Batımı Plajında dün akşam saatlerinde sahilde bulunan vatandaşlar şezlongların arasında yavru caretta caretta olduğunu farketti. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağalarının yumurtadan çıkarak şezlongların arasında denize ilerlemeye çalışması şaşkınlık yaşattı. Kaplumbağaların imdadına yetişen Bodrum Belediyesi meclis üyesi CHP'li Tamer Mandalinci , böyle bir durumla ilk defa karşılaştıklarını ifade etti.
Caretta carettaların zarar görmesini istemeyen Mandalinci, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkilileri ile iletişime geçti. Mandalinci, uzmanlardan aldığı bilgiler doğrultusunda kaplumbağaların denize ulaşmasını sağladı. Denizle buluşan kaplumbağaların kısa sürede gözden kaybolduğu öğrenildi.
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