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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Seyyar satıcının kullandığı tüp parladı: 1 yaralı - MALATYA

Seyyar satıcının kullandığı tüp parladı: 1 yaralı - MALATYA

- Mısır tezgahı ile sızıntı yapan piknik tüpünden görüntü - Olayın görgü tanığı pazarcı esnafı Ömer Tuna'nın konuşması - Pazardan detayMALATYA (AA) - Malatya 'da tüpten sızan gazın alev alması sonucu 1 kişi yaralandı. Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Sağlık Caddesi'nde kurulan semt pazarındaki tezgahında pişmiş mısır satan Talip Y, tezgahın altında bulunan piknik tüpünden sızan gazın alev alması sonucu yaralandı.

Pazarcı Görgü Tanığı Mısır Semt Pazarı Pazarcı Esnafı 

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