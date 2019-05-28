Seyyar satıcının kullandığı tüp parladı: 1 yaralı - MALATYA
- Mısır tezgahı ile sızıntı yapan piknik tüpünden görüntü - Olayın görgü tanığı pazarcı esnafı Ömer Tuna'nın konuşması - Pazardan detayMALATYA (AA) - Malatya 'da tüpten sızan gazın alev alması sonucu 1 kişi yaralandı. Battalgazi ilçesi Zafer Mahallesi Sağlık Caddesi'nde kurulan semt pazarındaki tezgahında pişmiş mısır satan Talip Y, tezgahın altında bulunan piknik tüpünden sızan gazın alev alması sonucu yaralandı.
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