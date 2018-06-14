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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Seyyar satıcılarla zabıtalar arasında arbede...Seyyar satıcılar zabıtalara saldırdı: 2 zabıta yaralandı

Seyyar satıcılarla zabıtalar arasında arbede...Seyyar satıcılar zabıtalara saldırdı: 2 zabıta yaralandı

Yaralanan zabıtalardan görüntü

İlk Müdahale Zabıta Memuru Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Seyyar Satıcılar 

-Bıçaklanan zabıtanın ambulansa alınması
-Polis ekiplerinden görüntü
-Yaşanan arbededen görüntü
-Polis ekipleriyle vatandaşlar arasındaki arbededen görüntü
-Şüphelilerin polis aracına alınması
-Genel ve detay

( KONYA )- Konya’da zabıtalarla seyyar satıcılar arasında çıkan tartışma ve arbedede bir zabıta bıçakla, diğer zabıta ise demir sopayla yaralandı KONYA

- Konya’da zabıtalarla seyyar satıcılar arasında çıkan arbedenin büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu 2 zabıta yaralandı. Olay yerine giden polis ekiplerine mukavemet eden 3 kişi de gözaltına alındı. Olay, saat 19.45 sıralarında merkez Karatay ilçesinde bulunan Melike Hatun Çarsısı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı önünde bulunan Selimiye Caddesi üzerine duran seyyar satıcıları zabıtalar caddeyi kapattığı için uyardı. Bunun üzerine zabıtalar ile seyyar satıcılar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine seyyar satıcılar demir, sopa ve bıçaklarla zabıta ekiplerine saldırdı. Olayda zabıta memuru Mustafa A. karnından bıçaklanarak yaralanırken, Mustafa Kemal D. ise başına demir sopayla aldığı darbe sonucu yaralandı. Zabıta ekiplerinin ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gelene kadar yaralanan zabıtalara mesai arkadaşları yardımcı oldu. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan zabıtalar ambulansla Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polise mukavemet eden şüpheliler gözaltına alındı Yaralıların ambulansla hastaneye götürülmesinin ardından olay yerinde zabıta ve seyyar satıcılarla tekrar arbede yaşandı. Yaşanan arbedeyi ise polis ekipleri ayırmaya çalıştı. Zabıta ekiplerini ve satıcıları ayırmakta güçlük çeken polis ekiplerine takviye olarak motosikletli polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada polis ekiplerine mukavemet eden şahıslarla polis arasında da arbede yaşandı. Polis ekipleri tarafından polise terörist dediği iddia edilen bir kişinin de aralarında bulunduğu mukavemet eden 3 şüpheli gözaltına alındı. “Bir zabıtanın karnından bıçak saplandı” Olaya şahit olan Nazım Kalender (26) ise, “Zabıtayla seyyar arasında kavga başladı.
Buradan çekilin yolu açın dediler. Onlar da işim bitti gidiyorum dedi.
Sözlü tartışma çıktı küfürleşme oldu. Küfürleşmeden sonra da yumruklar konuşmaya başladı.
Biber gazı sıkıldı, ayrıldılar tekrar birleştiler. En sonunda kan döküldü. Bir zabıta memurunun kafası yaralandı. Bir zabıtanın karnından bıçak saplandı. Bir kaç da kafasına darbe alan vatandaş var. En başından beri ayırmaya çalıştım. Baktım olmuyor çekildim ben de. Daha sonra yunus ekipleri, çevikler geldi. Dağıldılar zanlıları yakaladılar, arabaya bindirip götürdüler” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cadde üzerine tedbir amaçlı polis ekipleri sevk edildi.
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