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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Seyyar satıcı eylem yaptı, domatesleri belediye başkanı sattı

Seyyar satıcı eylem yaptı, domatesleri belediye başkanı sattı

Eylem yapan adamın ambulansla götürülmesi

Belediye Başkanı Kayınvalide Benzin Valid Zabıta 

-Başkan Yavuz’un domates satması
-Başkan Yavuz röportajı
-Belediye binası

( HATAY )- Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, seyyar satıcılık yaptığı arabasının yerini trafik akışını engellediği gerekçesiyle değiştiren zabıta ekiplerine tepki göstermek için eylem yapan bir esnaf kendini yakmaya çalıştı- Esnafı ikna eden Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, belediye çalışanlarına ve vatandaşlara tezgahta bulunan domatesleri satarak ücretini seyyar satıcının kayınvalidesine teslim etti HATAY

- Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde seyyar satıcılık yaptığı arabasının yerini trafik akışını engellediği gerekçesiyle değiştiren zabıta ekiplerine tepki göstererek eylem yapan esnaf kendini yakmaya çalıştı. Esnafı ikna eden Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, tezgahtaki domatesleri de satarak ücretini seyyar satıcının kayınvalidesine teslim etti. Edinilen bilgiye göre, seyyar satıcılık yapan Hüseyin D.'nin aracı trafik akışını engellediği gerekçesiyle zabıta ekipleri tarafından başka bir alana kaldırıldı. Duruma tepki göstererek elindeki benzin dolu bidonla kendini yakmaya çalışan Hüseyin D.'yi Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz zor da olsa ikna etti. Daha sonra sinir krizi geçiren seyyar satıcı, ambulansla Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Esnafın belediye binası önünde bulunan seyyar tezgahını gören Başkan Yavuz, belediye çalışanlarına ve vatandaşlara tezgahtaki domatesleri satarak, ücretini seyyar satıcının kayınvalidesine teslim etti. Belediye Başkanı Yavuz, “Zabıta arkadaşlarımız esnafımıza aracını düzeltme talebinde bulunurken, esnaf kardeşimiz herhalde Ramazan’ın da etkisiyle farklı bir eyleme girişiyor. Geldik, görüşmemizi yaptık. Tezgahının üzerinde de domatesleri vardı, hep beraber sattık. Rızkının peşinde olan herkese bizim desteğimiz var. Ama biz bu desteği verirken de şehrimizin içerisindeki trafik akışının engellenmemesi lazım” dedi.
Bu tür eylemlerin olabileceğinin altını çizen Başkan Yavuz, yaşanacak bu tip olumsuz durumları hep beraber kucaklayarak ortadan kaldıracaklarını belirtti.

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