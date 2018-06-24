Seyyar sandıkta oylarını kullandılar - BİNGÖL

- Seyyar sandığın taşınması, - Engellilerin evinde oy kullanması - Oy kullanan hastaların konuşması - İçmeler Mahallesi Muhtarı açıklamamasıSeyyar sandıkta oylarını kullandılar - Diyarbakır ve Bingöl 'de yatağa bağımlı hastalar ve engelli vatandaşlar bu seçimde ilk kez hayata geçirilen uygulama ile sandık görevlilerince evlerine götürülen sandıkta oy kullandı - Vatandaşlardan Senayi Akgün: - "Engellilerin ayaklarına geliyorlar. Engelliler vatandaşlık görevini yapıyor. Bu sistemden çok memnunuz"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır ve Bingöl 'de yatağa bağımlı hastalar ve engelli vatandaşlar bu seçimde ilk kez hayata geçirilen uygulama ile seyyar sandıkta oylarını kullandılar.Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ilk kez hasta, yatalak ve engelli vatandaşlar için seyyar sandık uygulaması hayata geçirildi.Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğunu beyan eden seçmenlerin ayağına sandık götürülüyor.Diyarbakır ve Bingöl 'de de İl Seçim Kurulları'na başvuruda bulunan ve gereken şartları taşıyan vatandaşlar, sandıkların saat 08.00'den itibaren sandık görevlilerince evlerine götürülmesiyle rahat bir şekilde oylarını kullandılar.Yatağa bağımlı hastalar ve engelli vatandaşların, sandık görevlilerince gerçekleştirilen kimlik kontrolünün ardından oy kullanması sağlandı. - "Bu sistemden çok memnunuz"Oyunu evinde kullanan vatandaşlardan Senayi Akgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yıl önce inşaattan düşmesi sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olduğunu belirterek, daha önce böyle bir uygulama olmadığı için seçimlerde yakınlarının kucağında oy kullanmaya gittiğini söyledi.
Bu nedenle büyük zorluk yaşadığını dile getiren Akgün, "Daha önce böyle bir sistem yoktu. Çıkarılan uygulama ile engellilerin ayaklarına geliyorlar. Engelliler vatandaşlık görevini yapıyor. Bu sistemden çok memnunuz. Bu seçim milletimize ve devletimize hayırlı olsun." dedi. Akgün'ün eşi Zekiye Akgün, eşini daha önce sırtında taşıyarak oyunu kullandırmaya götürdüğünü belirtti. Eski sistemde çok zorluk çektiklerini dile getiren Akgün, eve getirilen seyyar sandık sayesinde eşinin rahatça oyunu kullanmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Akgün, seyyar sandık sistemi olmasaydı eşinin vatandaşlık görevini yerine getirmesi için mecburen sandığa götüreceklerini ancak büyük zorluk yaşayacaklarını aktardı. - "Bu uygulamayı yapanlardan Allah razı olsun" Bingöl merkeze bağlı İçmeler Mahallesi'nde görme engelli Güzel Ertoğan ile yatağa bağımlı hastalar Zekiye Bildik ve Saadet Zengin, evlerine taşınan sandıkta oy kullandı.Zekiye Bildik, evinde oy kullanmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdiİçmeler Mahallesi Muhtarı Felemez Aytar, yeni uygulama ile engelli vatandaşların rahat bir şekilde, iradelerini sandığına yansıttığını belirtti. Aytar, "Bugüne kadar engelli insanlarımız bin bir zahmetle sedye ve akülü arabalarla seçim sandığına götürülüp oy kullanıyorlardı. Şimdi yeni bir uygulama başlatıldı. Bu uygulama çok güzel. İnsanlar kendi yataklarında oylarını rahat bir şekilde, eziyet çekmeden kullanıyorlar. Bu uygulamayı yapanlardan Allah razı olsun." diye konuştu.