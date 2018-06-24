Seyyar sandıkta oy kullandılar - ERZURUM İzle

- YSK görevlilerinin evlere gelişi - Vatandaşların seyyar sandıkta oy kullanması - Ahmet Başar'ın açıklaması - Huriye Temur'ın açıklamasıSeyyar sandıkta oy kullandılar - Erzurum ve Ağrı'da yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar, oluşturulan "seyyar sandık" ekipleri sayesinde evlerinde oy kullandı - Oy kullanan 75 yaşındaki Huriye Temur: - "Allah razı olsun ben daha ne isteyebilirim ki. Doktor gelip evimde muayene ediyor. Sandık evime geliyor"ERZURUM (AA) - Erzurum ve Ağrı'daki yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar, evlerine getirilen seyyar sandıklarda oy kullandı.Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla Erzurum 'da oluşturulan "seyyar sandık" ekipleri, önceden başvuruları kabul edilen hastalara yardımcı olmak için sabah saatlerinde Erzurum Adliyesi önünden hareket etti. Ekipler, yaşlı ve bakıma muhtaç olan hastaların oy kullanması için seyyar sandıkları çeşitli mahallelerdeki hastaların evlerine götürdü.Sandık başkanı ve üyelerin nezaretinde evlerinde oy kullanan yaşlı ve hastalar, bu uygulamayı olumlu bulduklarını ifade ederek, devlet yetkililerine teşekkür etti.Bakıma muhtaç 75 yaşındaki Huriye Temur, vücudunun her tarafının kırık olduğunu ve bu nedenle gezemediğini belirterek, "Allah razı olsun ben daha ne isteyebilirim ki. Doktor gelip evimde muayene ediyor. Sandık evime geliyor." dedi. Rahatsızlığı nedeniyle yatalak olan 92 yaşındaki Nemide Başar'ın oğlu Ahmet Başar da annesinin yaşlılığa bağlı bazı hastalıkları bulunduğunu ve bu nedenle oy kullanmaya gidemediklerini belirterek, "Bu hizmetler dolayısıyla çok duygulandım. Hizmet ayağımıza geldi" diye konuştu. Ağrı Adliyesi önünden mahallelere giden seyyar sandık ekibi de önceden başvuruları kabul edilen hastaların evine gitti. Yaşlı ve hastalar, seyyar sandık ekiplerinin evlerine getirdiği sandıklarda oy kullandı.Rahatsızlığı dolayısıyla evinden çıkamayan Fevzi Demirkol (60), AA muhabirine yaptığı açıklamada, solunum sıkıntısı nedeniyle makineye bağlı yaşadığını ifade etti. - "Allah devletimizden razı olsun"Evden çıkamadığını ve oy kullanmak için sandığın bulunduğu okula gidemeyeceğini aktaran Demirkol, "Ben hastayım ve dışarı çıkamıyorum. Bu uygulama sayesinde evimde oy kullandım. Allah devletimizden razı olsun." diye konuştu. 80 yaşındaki Ali Demirtaş ile eşi Kıymet Demirtaş da evlerinde oy kullanmanın mutluluğunu yaşadı. Yaşlı çift, uygulamayı sağlayan yetkililere teşekkür etti.Ekipler, oy kullanma işleminin sona ereceği saat 17.00'ye kadar, yaşlı ve hastalara bu hizmeti vermeyi sürdürecek.