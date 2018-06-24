Seyyar sandıkta oy kullandılar - ERZİNCAN İzle

- Seyyar sandığın sandık başkanı ve polis nezaretinde gelişi - Sandığın eve götürülmesi - Oy kullanacak 91 yşındaki Hatice Dağtaş'ın oyunu kullanması ve sandığa atması - RöportajlarSeyyar sandıkta oy kullandılar - Erzincan 'da yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar, evlerine getirilen seyyar sandıklarda oy kullandı - Oy kullanan yatalak annesine bakan Tülay Gözek: - "Bu uygulama çok güzel bir yöntem, önceden annemi Evde Sağlık Hizmeti görevlileri ambulansla sandığa götürüyordu, çok zorlukla çarşaf içinde 4 kişi tutarak götürüyordu. Şimdi yatağında oyunu kullandı"ERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar, evlerine getirilen seyyar sandıklarda oy kullandı.Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla Erzincan 'da oluşturulan "seyyar sandık" ekipleri, önceden başvuruları kabul edilen hastalara yardımcı olmak için sabah saatlerinde Erzincan Adliyesi önünden hareket etti. Ekipler, yaşlı ve bakıma muhtaç olan hastaların oy kullanması için seyyar sandıkları çeşitli mahallelerdeki hastaların evlerine götürdü. Kent merkezinde 4 seyyar sandıkta toplam 79 kişinin oyunu kullanılacağı bildirildi. Seyyar sandık sandık başkanı ve üyeleri ile polis nezaretinde iki araçla oy kullanacak kişinin adresine ulaşıyor. Sandık başkanı ve polis eşliğinde oy kullanılacak adrese giderek kendilerini tanıtıp ilgili kişinin kimlik kontrollerini yapıyor. Ardından oy kullanacak kişinin önünde oluşturulan paravan yardımı ile hasta ve yaşlı vatandaş oyunu kullanıp zarfı seyyar sandığa atmasıyla işlem sona eriyor.Tülay Gözek, annesinin yatalak olduğunu bu sistemin çok güzel olduğunu ifade ederek şunları söyledi; "Bu çok güzel bir yöntem önceden annemi ambulansla götürüyorduk. Evde Sağlık Hizmeti götürüyordu, çok zorlukla çarşaf içinde 4 kişi tutarak götürüyordu. Şimdi çok rahat yatağında oturuyor. Oyumuzu kullandık. Allah bin kere razı olsun kim icat ettiyse." ifadelerine yer verdi.Yatalak 91 yaşındaki Hatice Dağtaş, "Analar ağlamasın bebeler boynunu bükmesin Allah'ım hayırlı oylar nasip etsin. Çok teşekkür ederim ayaklarınıza sağlık. Allah Türkiye'mize büyük bir aydınlık versin, kötülerin elinde bırakmasın" dedi.