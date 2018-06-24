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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Seyyar sandıklarda da oy kullanma işlemi başladı

Seyyar sandıklarda da oy kullanma işlemi başladı

Sandık kurulunun binaya girmesi

-sandıktan detay
-sandık kurulunun daireye girmesi
-sandık kurulunun daireden çıkması
-kullanılan oydan detay
-sandık kurulunun arabaya binmesi
-aracın hareket etmesi

( KAYSERİ ) - KAYSERİ

- 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli seçimi için bu yıl ilk defa uygulanan seyyar sandıklarda da uy kullanma işlemi başladı.
AK Parti ve MHP'nin uzlaşarak Meclis'e sunduğu ve kabul edilen Seyyar Sandık uygulaması çerçevesinde YSK tarafından oluşturulan Seyyar Sandık Kurulları da sabah saat 08.00'dan itibaren oy kullandırma işlemine başladı.
Muhtarlık seçimleri haricinde uygulamaya konulan Seyyar Sandıktan 55 vatandaş faydalanacak. (AÖ-
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