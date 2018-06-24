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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Seyyar sandıkla oylarını kullandılar - KÜTAHYA

Seyyar sandıkla oylarını kullandılar - KÜTAHYA

- Seyyar sandıktan ve görevlilerden görüntü - Görevlilerin seyyar sandıkla belirlenen adreslere gitmeleri - Yatalak ve hasta vatandaşlar oylarını kullanmaları - Vatandaşlarla röportajSeyyar sandıkla oylarını kullandılarKÜTAHYA (AA) - Kütahya ’da, bu yıl ilk kez hastalık ve engeli nedeniyle yatağa bağlı durumdaki seçmenler seyyar sandık uygulamasıyla evlerinde oy kullandılar.Seyyar Sandık Kurulları tarafından oyun gizliliğini sağlamak amacıyla getirilen seyyar oy kabinlerinde oylarını kullanarak seyyar sandıklara atan vatandaşlar duydukları memnuniyeti ifade etti.
Seyyar sandıkla oyunu kullanan Hatice Sayıner, uygulama için yetkililere teşekkür etti.Rahatsızlığından dolayı oy kullanmaya gidemeyeceğini ancak seyyar sandıkla oyunu evinde kullandığı için mutlu olduğunu dile getiren Sayıner, "Allah razı olsun. Bu sayede oyumu burada, evimde kullanabildim." dedi.
Sayıner’in eşi Sıtkı Sayıner de eşinin dizinden ameliyat olduğunu ve yürüme güçlüğü çektiğini anlattı.Sayıner, "Devletimiz işleri çok iyi düzenlemiş. Sakatına, hastasına, yaşlısına çok iyi bakıyor. Allah razı olsun. Bundan iyisi can sağlığı." diye konuştu.
Mecidiye Mahallesi'ndeki evinde oyunu kullanan yatalak hasta Ali Geriş ve eşi Emine Geriş de uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek yetkililere teşekkür etti.Bu arada, Kütahya ’da hasta ve engelliler, Seyyar Sandık Kurulları tarafından hazırlanan 4 seyyar sandıkla oylarını evlerinde kullanacak.

Hastalık Talak Bild Ameliyat 

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