Seyyar sandık seçmenin evine gitti - EDİRNE

- Görevlilerin sandığı 74 yaşındaki Aysel Ersoy evine getirmesi - Aysel Ersoy'un oy verme işlemi - Seyyar sandık seçmenin evine gittiEDİRNE /KIRKLARELİ (AA) - Seyyar sandık uygulaması kapsamında Edirne 'de ilk oyu 74 yaşındaki Aysel Ersoy evinde kullandı.Seyyar sandık kurulu, parti temsilcileri ve polis memurunun olduğu araçla Ersoy'un Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti.Burada ayaklarından rahatsız Ersoy'a nasıl oy kullanılacağı anlatıldı. "Sağlıklı olsam koşa koşa giderdim" diyen Ersoy, yatağının başında oluşturulan kabinde oyunu kullandı ve sandığa bıraktı.