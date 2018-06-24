Seyyar sandık Asiye Teyze'nin ayağına gitti - DÜZCE

- Görevlilerin eve gelişleri - Yatalak hasta Asiye Varol'un oy kullanmasıTürkiye sandık başındaDÜZCE (AA) - Düzce 'de yaşayan Asiye Varol, bu seçimde ilk defa uygulanan seyyar sandık uygulamasından yararlandı.Çay Mahallesi Gündüz Sokak'ta yaklaşık 3 yıldır bağımlı olarak yaşayan felç hastası Varol'un yakınlarının seyyar sandık talebi üzerine evine gelen heyetin yardımı ile oyunu kullandı.Hazırlanan karton ve kızı Güler Özdemiroğlu'nun yardımı ile oyunu kullanan Asiye Varol, oy zarfını seyyar sandığa attı.Seyyar sandık uygulamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdemiroğlu, AA muhabirine "Çok memnun olduk. Her seçimde annemi güçlükle oy kullanmaya götürüyorduk ama ben bir koluna giriyordum, baston yardımı ile gidiyorduk. Allah bu imkanı verenlerden razı olsun. Çok iyi oldu." diye konuştu.